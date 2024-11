V poplavah na jugu Tajske in severu Malezije umrlo več ljudi

Začasna zatočišča so postavili v šolah in templjih, poroča AFP.

Reševalne ekipe s čolni in vodnimi skuterji skušajo doseči poplavljene prebivalce. Na posnetkih lokalnih medijev je mogoče videti prebivalce, kako se se prebijajo po visoki vodi, ki jim seže do prsi, in poplavljene avtomobile na ulicah.

Poplave v osmih provincah na jugu Tajske so po podatkih pristojnih tajskih oblasti prizadele več kot 550.000 gospodinjstev in zahtevale devet smrtnih žrtev, zato so na območja napotili ustrezno pomoč.

O hudih poplavah poročajo tudi iz severnih predelov sosednje Malezije. V zveznih državah Kelantan, Terengganu in Sarawak so v poplavah umrli najmanj štirje ljudje, medtem ko so v zatočišča evakuirali več kot 122.000 ljudi. Po navedbah malezijskih oblasti se intenzivni nalivi nadaljujejo, zato se bojijo nadaljnjega poslabšanja razmer.

Tudi tajski meteorološki urad na nekaterih območjih na jugu države napoveduje močno deževje v prihodnjih dneh.

Čeprav je na Malajskem polotoku monsunsko deževje med novembrom in marcem reden pojav, so zaradi podnebnih sprememb nalivi po ocenah znanstvenikov intenzivnejši, zato je tudi verjetnost za uničujoče poplave višja. Leta 2011 so hude poplave na Tajskem terjale več kot 500 smrtnih žrtev in poškodovale več milijonov domov.