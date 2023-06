Mesto Peć na Kosovu so v soboto prizadele poplave, ki so zahtevale dve življenji matere in njenega petletnega otroka, poroča kosovski časnik Koha. Dve osebi sta bili poškodovani in sta v bolnišnici.

Smrt otroka je policija potrdila v soboto pred polnočjo, danes pa je sporočila, da so našli mrtvo tudi pogrešano mamo. Obrambni minister Armend Mehaj je sporočil, da so enote za iskanje in reševanje že odšle v mesto, da bodo pomagale prizadetemu prebivalstvu, poročajo kosovski mediji. icon-expand Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock