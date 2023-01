V poplavah na Novi Zelandiji trije mrtvi, v Aucklandu razglasili izredne razmere

Poplave so zahtevale dve žrtvi na severnem obrobju Aucklanda. Truplo enega moškega so našli v poplavljenem prepustu, truplo drugega pa na poplavljenem parkirišču. Tretja oseba je umrla, ko je zemeljski plaz zasul hišo. Reševalci še iščejo enega pogrešanega, ki so ga odnesle poplavne vode.

Mesto je danes že obiskal novi novozelandski premier Chris Hipkins, ki je poudaril, da je prednostna naloga zagotoviti varnost prebivalcev Aucklanda. "Stopnja opustošenja na nekaterih območjih je precejšnja," je poudaril in dodal, da bo veliko dela z odstranjevanjem posledic, družinam umrlih pa je izrazil sožalje. Po njegovih beseda je Auckland v petek doživel "najbolj moker dan v zgodovini". "Izguba življenj poudarja razsežnost tega vremenskega dogodka," je še poudaril.

Gasilci so zaradi rekordne količine padavin obravnavali več kot 2000 klicev in sodelovali v 126 reševanjih. "To je bilo število klicev brez primere, zato smo morali določiti prednostne naloge. Vse razpoložljive poklicne in prostovoljne ekipe smo imeli na terenu, da so se odzvale na najhujše dogodke," je povedal predstavnik gasilcev in reševalcev Brad Mosby.

Letališče v Aucklandu, ki je največje v državi, bo najmanj do nedelje zaprto za vse mednarodne lete. V 24 urah je namreč na območju letališča padlo približno 245 milimetrov dežja. Prejšnji rekord so zabeležili februarja 1985, ko je padlo 161,8 milimetra dežja.

Večina poplavnih voda se je do danes umaknila. Vremenoslovci sicer opozarjajo, da se bo deževje nadaljevalo, zato je Hipkins prebivalcem Aucklanda svetoval, naj ostanejo doma. "Varneje je biti v zaprtih prostorih kot zunaj. Pazite drug na drugega," je dejal.