V poplavah v Braziliji umrlo najmanj 30 ljudi

V Braziliji je zaradi posledic poplav in plazov umrlo najmanj 30 ljudi, 17 ljudi še pogrešajo. Brazilske oblasti so evakuirale že 2.600 ljudi, težave pa pričakujejo tudi v prihodnjih dneh, saj meteorologi napovedujejo nove padavine.

Brazilske oblasti so sporočile, da so razmere po dveh dneh padavin v nekaterih delih države povzročile številne plazove in poplave, razmere pa ocenjujejo kot kritične. Predstavniki civilne zaščite pravijo, da je v poplavah in plazovih umrlo najmanj 30 ljudi, 17 jih pogrešajo.

Največ ljudi je umrlo v primerih, ko so plazovi poškodovali ali odnesli slabo grajene hiše. Večje količine dežja so še vedno napovedane za prizadeta območja, kot tudi Rio de Janeiro in Sao Paolo.

