V poplavah v Indoneziji umrlo pet ljudi

Poplave, ki so konec tedna prizadele dele indonezijske prestolnice Džakarte, se počasi umirjajo, vendar so bila nekatera druga območja na otoku Java v torek še vedno pod vodo, poroča dpa. Poplave, ki so sledile močnemu deževju, so od sobote po poročanju Nacionalne agencije za obvladovanje nesreč prizadele skoraj 200.000 ljudi v Džakarti in sosednjih okrožjih. V Džakarti je v soboto umrlo najmanj pet ljudi, vključno s štirimi otroki – večina se je utopila, je sporočil mestni guverner Anies Baswedan. "Voda se je zdaj umaknila z vseh poplavljenih območij," je dejal. Toda v bližnjih mestih Bekasi, Karawang in Tangerang so nekatere soseske še vedno pod vodo, navaja agencija za katastrofe. Zaradi nenehnega monsunskega deževja je osrednji del Jave že več tednov poplavljen, je še dejala agencija. V Indoneziji so v deževnem obdobju poplave in plazovi sicer pogosti.