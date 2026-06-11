V Poreču odprli luksuzni Pical Resort v vrednosti 200 milijonov

Ima več kot 500 nastanitvenih enot, hotelskih sob in apartmajev različnih velikosti, več restavracij, wellness, športna igrišča, sprehajalne poti, plaže, velik kompleks notranjih in zunanjih bazenov ter številne vsebine za vse vrste gostov, med njimi družine z otroki. Zaposloval bo okoli 800 ljudi.

Pical Resort je hotel s petimi zvezdicami, prve goste pa je sprejel že marca letos.

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Andrej Plenković je ob odprtju čestital upravi in nadzornemu svetu Valamarja za veliko zasebno naložbo, pa tudi izvajalcem del na čelu s podjetjem Kamgrad ter zaposlenim, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po njegovih besedah gre za impresiven projekt in zgled za celoten hrvaški turizem, ki krepi tudi konkurenčnost Hrvaške kot sredozemske in globalne turistične destinacije.

Predsednik uprave Valamarja Željko Kukurin je po poročanju Hine dejal, da poleg poslovnih ciljev želijo okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo.