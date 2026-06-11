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V Poreču odprli luksuzni Pical Resort v vrednosti 200 milijonov

Poreč, 11. 06. 2026 15.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Odprtje Pical Resort

Hotelska skupina Valamar Riviera je v sredo zvečer slovesno odprla luksuzno letovišče Pical Resort v Poreču. Projekt je vreden 200 milijonov evrov in velja za največjo naložbo v hrvaškem turizmu. Odprtja se je udeležilo okoli tisoč gostov, med njimi tudi premier Andrej Plenković.

Pical Resort je hotel s petimi zvezdicami, prve goste pa je sprejel že marca letos.

Ima več kot 500 nastanitvenih enot, hotelskih sob in apartmajev različnih velikosti, več restavracij, wellness, športna igrišča, sprehajalne poti, plaže, velik kompleks notranjih in zunanjih bazenov ter številne vsebine za vse vrste gostov, med njimi družine z otroki. Zaposloval bo okoli 800 ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Andrej Plenković je ob odprtju čestital upravi in nadzornemu svetu Valamarja za veliko zasebno naložbo, pa tudi izvajalcem del na čelu s podjetjem Kamgrad ter zaposlenim, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Po njegovih besedah gre za impresiven projekt in zgled za celoten hrvaški turizem, ki krepi tudi konkurenčnost Hrvaške kot sredozemske in globalne turistične destinacije.

Predsednik uprave Valamarja Željko Kukurin je po poročanju Hine dejal, da poleg poslovnih ciljev želijo okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letovišče bo mestu Poreč po njegovih besedah prinašalo okoli tri milijone evrov letno, državnemu proračunu pa približno 19 milijonov evrov na leto. Pomembno bo tudi za šport v Poreču in kongresni turizem, saj ima največji kongresni center v hrvaški Istri in širši regiji, ki lahko sprejme približno 1200 udeležencev.

V Poreču so letos po podatkih tamkajšnje turistične skupnosti zaenkrat zabeležili okoli 200.000 prihodov in 800.000 prenočitev, kar na letni ravni predstavlja okoli 10-odstotno rast. Mesto ima trenutno tri hotele s petimi zvezdicami in več kot deset hotelov s štirimi zvezdicami.

Pical Resort Poreč Valamar Riviera turizem Hrvaška

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