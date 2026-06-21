V Poreču pretepli dva Slovenca

Slovenska državljana, 19-letnik in mladoletnik, sta poreški policiji prijavila, da ju je v soboto okoli 3. ure zjutraj na Narodnem trgu v Poreču napadlo in preteplo več neznanih storilcev, je sporočila istrska policija.

V napadu sta po podatkih policije utrpela telesne poškodbe. Kako resne so, niso razkrili.

Kriminalistična preiskava je že stekla, policija išče storilce, so še zapisali na istrski policijski upravi.