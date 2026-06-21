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V Poreču pretepli dva Slovenca

Poreč, 21. 06. 2026 11.41 pred 28 minutami 1 min branja 22

Avtor:
U.Z.
Poreč

Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Po podatkih policije sta Slovenca utrpela poškodbe, ni pa še znano, kako hude so.

Slovenska državljana, 19-letnik in mladoletnik, sta poreški policiji prijavila, da ju je v soboto okoli 3. ure zjutraj na Narodnem trgu v Poreču napadlo in preteplo več neznanih storilcev, je sporočila istrska policija.

V napadu sta po podatkih policije utrpela telesne poškodbe. Kako resne so, niso razkrili.

Kriminalistična preiskava je že stekla, policija išče storilce, so še zapisali na istrski policijski upravi.

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KOMENTARJI22

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Fluxx
21. 06. 2026 12.15
Nič dobrega se ne zgodi po drugi uri zjutraj... Sezona lova na slovence pa je spet odprta.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
21. 06. 2026 12.15
Lani so bili varnostniki.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1543318
21. 06. 2026 12.14
Ni čudno, saj slovenceljni mislijo da je vse njihovo😁
Odgovori
+2
2 0
štajerc65
21. 06. 2026 12.14
Zgodba ki se vsako leto ponavlja. Pa. ne bom komentiral kdo je prvi začel.
Odgovori
0 0
Uporabnik1543318
21. 06. 2026 12.13
Žabarji vsepovsod iščejo in izzivajo
Odgovori
+0
1 1
proofreader
21. 06. 2026 12.11
Tu pred klubom Saint & Sinner v Poreču vsako leto kakšnega Slovenca napadejo.
Odgovori
+2
2 0
lokson
21. 06. 2026 12.11
Ja in?? O tem, da so trije "asimilirani" fizično in verbalno napadli punco na avtobusu, pa niti besede. Brez veze, jih nista dobila. Vsak zakaj, ima svoj zato.
Odgovori
+3
3 0
Banion
21. 06. 2026 12.11
se je že začelo in čudno vedno na hrvaškem. Po komentarjih spodaj bi rekel da tu komentira večina hrvatov, po mnenju katerih sta maldeniča kriva že za to. ker sta slovenca. Kdor je večkrat doli ve kako se hrvati obnašajo do nas neumnih slovencev, ker tam trošimo svoj denar
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-1
0 1
perginator
21. 06. 2026 12.06
Članek po katerem vem, da se je začela turistična sezona. Leto nazaj sem bil v Umagu, kjer me varnostnik ni spustil v klub z besedami, da bi raje spustil Srba v klub kot Slovenca. Toliko za predstavo o tem, kakšno je mišljenje o Slovencih v hrvaški Istri.
Odgovori
+7
7 0
Chrome
21. 06. 2026 12.12
Si mu že z dejanji ali besedami povedal od kod si 🙂.
Odgovori
0 0
Misanthrope
21. 06. 2026 12.06
Ob 3 zjutraj? Žuranje, alkohol, mogoče droge? Kdo pa še ni kdaj zašel v kakšne težave ob takih urah?
Odgovori
+5
5 0
Masturbator
21. 06. 2026 12.02
Kar tako jih sigurno niso!
Odgovori
+3
6 3
Pujček
21. 06. 2026 12.01
Kaj pa hodijo k ujotom
Odgovori
+3
5 2
Chrome
21. 06. 2026 12.01
A ni čudno, da se vedno pretep zgodi iz čistega mira? Čudno vse skupaj, jaz pa iščem pretep, ampak jih preveč izzivam. Majo raje mirne 🤣.
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+1
2 1
Buča hokaido
21. 06. 2026 11.59
Seveda Slovenčka nič kriva.
Odgovori
+3
5 2
kekyooo
21. 06. 2026 11.59
slovenska pijana mladina je kar pogumna ko je dopustu pri sosedih
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+2
6 4
Un71
21. 06. 2026 11.55
Najbrž dva permisivno vzgojena sončka :) E fantje življenje vas bo nauču, da niste sami na svetu, če vas mami pa oči nista.
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+4
9 5
Letnik 1964
21. 06. 2026 11.55
ne morem reči veliko ker se tu piše kar je izjavil a ena stran, za vsak ,,ravs,, sta potrebna dva, sem že ,,v letih,, celo življenje hodim tja ali na podobna mesta pa nikoli nisem imel tezav, pa je bilo včasih kdaj pa kdaj tudi malo ,,napeto,, ampak se je vedno vse uredilo brez pesti ..
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+2
5 3
Oblastljudstvu
21. 06. 2026 11.52
Sej bo kmalu zima
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+6
7 1
FONDAČ
21. 06. 2026 11.51
So jih že bili vredni.
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-3
3 6
devlon
21. 06. 2026 11.51
Pa še kar rinete tjakaj..ni vas ne izuči. Jih bo treba še par zgarbat
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+8
9 1
lokson
21. 06. 2026 12.12
A bejš??. Jaz nikoli nimam težav.
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0 0
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