V Portoriku v dveh tednih zabeležili že 500 potresov

Južni del Portorika je v soboto zjutraj po krajevnem času znova prizadel potres, tokrat z magnitudo 6,0.

V torek je prav tako jug Portorika prizadel najmočnejši potres v tem stoletju, in sicer z magnitudo 6,4, ki mu je nato sledil še močan popotresni sunek. Oblasti so izdale opozorilo pred cunamijem, ki ga na srečo ni bilo, je pa v potresu umrl 73-letni invalid, na katerega se je porušil zid njegove hiše. Več domov je bilo uničenih, večji del otoka pa je ostal brez elektrike.

Portoriko je zdaj znova streslo le nekaj ur potem, ko so oblasti sporočile, da je prebivalcem znova omogočen dostop do elektrike. Guvernerka Wanda Vasquez je že v torek razglasila izredne razmere in mobilizirala narodno gardo, več sto ljudi pa se je zateklo v zasilna zavetišča.