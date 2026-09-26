V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, štiri ljudi še pogrešajo

Smrtni žrtvi naj bi bila ameriška turista, ki sta s še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe, ki se nahaja v priljubljeni četrti Plaka na pobočju pod Akropolo. Drugi par oblasti še vedno pogrešajo.
Poleg njih pogrešajo tudi starejši par, in sicer Britanca in Grkinjo, ki sta živela v drugem nadstropju stavbe, poroča grška televizija ERT, ki jo povzema eKathimerini.
Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih. Bagri odstranjujejo ruševine, reševalci pa si pri iskanju pomagajo tudi s toplotnimi kamerami.
Spomnimo, v eksploziji sta bili lažje poškodovani dve ženski, ki živita v bližnji stavbi, in moški, ki se je v času eksplozije mimo peljal z avtomobilom.
Župan Aten Haris Dukas je dejal, da "gre za neverjetno katastrofo". Po njegovih besedah se škoda razteza vzdolž celotne ulice in na ulici za poškodovano stavbo. Eksplozija je po navedbah Dukasa nevarno poškodovala še dve sosednji stavbi. Trenutno preverjajo, v kakšnem stanju sta oziroma, ali ju bodo morali zaradi varnosti preventivno porušiti.
Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče. Dukas je eksplozijo pripisal uhajanju plina.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.