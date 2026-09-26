V porušeni stavbi v Atenah našli trupli, štiri ljudi še pogrešajo

Smrtni žrtvi naj bi bila ameriška turista, ki sta s še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju porušene stavbe, ki se nahaja v priljubljeni četrti Plaka na pobočju pod Akropolo. Drugi par oblasti še vedno pogrešajo.

Poleg njih pogrešajo tudi starejši par, in sicer Britanca in Grkinjo, ki sta živela v drugem nadstropju stavbe, poroča grška televizija ERT, ki jo povzema eKathimerini.

Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih. Bagri odstranjujejo ruševine, reševalci pa si pri iskanju pomagajo tudi s toplotnimi kamerami.