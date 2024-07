V pošiljki banan našli več kot šest ton kokaina

Policija je po najdbi droge aretirala pet oseb. Eden od aretiranih je predstavnik izvoznega podjetja, odgovornega za pošiljko. Po besedah tožilcev je sodeloval z oblastmi in jim dal imena preostalih vpletenih. Med njimi so oseba, ki upravlja s plantažo banan, ter voznik, ki je pošiljko pripeljal v pristanišče.

Ekvadorska policija je prepovedano drogo našla med rutinskim pregledom zabojnikov v pristanišču Posorja v bližini največjega ekvadorskega mesta Guayaquil. Na sumljivo pošiljko so svoje vodnike opozorili policijski psi. Paketi s kokainom so bili skriti pod zabojniki z bananami, ki bi morali odpotovati v Nemčijo.

Ekvador je postal vodilna tranzitna država za izvoz kokaina, proizvedenega v Peruju in Kolumbiji. Kot poroča BBC, mednarodne kriminalne združbe prek ekvadorskih pristanišč pošiljajo drogo v Evropo in ZDA.

Lani so ekvadorske varnostne sile zasegle več kot 200 ton mamil, večinoma kokaina. Organizirane tolpe so nedavno sprožile tudi val nasilja v Ekvadorju, zaradi česar je predsednik Daniel Noboa razglasil izredne razmere in na ulice poslal več deset tisoč policistov in vojakov.

Največji zaseg droge v Ekvadorju so sicer zabeležili januarja, ko so na prašičji farmi našli 22 ton kokaina.