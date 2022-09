V pošiljki moke odkrili 46 milijonov tablet amfetamina

Pošiljka z drogo je prispela v pristanišče v Riadu, v raciji pa so varnostni organi aretirali šest državljanov Sirije in dva Pakistanca. Tamkajšnji direktorat za nadzor nad drogami ni navedel, za katero vrsto amfetamina gre. Večina zaseženih tablet naj bi izvirala iz Sirije in Libanona.

V skladu s savdskimi zakoni so lahko osebe, osumljene tihotapljenja drog, obsojene na smrt, čeprav od leta 2021 velja moratorij na usmrtitve za nenasilna kazniva dejanja, povezana s trgovino z mamili.