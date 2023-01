V poslednjem skrivališču mafijskega šefa našli parfum in draga oblačila

Italijanski organi pregona menijo, da so našli skrivališče zloglasnega mafijskega šefa Mattea Messina Denara, v njem po več dragih parfumov in oblek prestižnih znamk. 60-letnega Italijana, ki je v ponedeljek po 30-letnem begu le pristal v rokah italijanskih oblasti, so iz Palerma že premestili v L'Aquilo.

Organi pregona verjamejo, da so dan po aretaciji mafijca, ki naj bi bil šef zloglasne mafije Cosa Nostra, odkrili njegovo poslednje skrivališče. V stanovanju so našli več kosov oblačil prestižnih in luksuznih znamk, pa tudi dražjih parfumov, so sporočili. Denaro je bil sicer znan po njegovem stilu oblačenja - predvsem luksuznih sončnih očalih prestižnih blagovnih znamk. V lasu aretacije je imel na roki uro, vredno 35.000 evrov, so dejali policisti.

icon-expand Matteo Messini Denaro FOTO: AP

Preiskovalci zato domnevajo, da stanovanje v zadnjih tednih ni bilo prazno, a bodo za potrjevanje sumov potrebovali dodatne dokaze. Bivališče bo še vsaj nekaj dni pod drobnogledom. Predvsem jih zanima kako je aretirani zločinec preživljal svoje zadnje dni, so povedali za Reuters. "V takih primerih je dom tisti, ki nam da vpogled v to, kako je nekdo živel. In ocenjujemo, da je živel dobro," je dejal tožilec v Palermu Maurizio De Lucia. Apartma nahaja v povsem navadnem stanovanjskem kompleksu blizu mestnega središča Campobello di Mazara na zahodu Sicilije, piše Reuters. Nekaj kilometrov stran je naselje Castelvetrano, kjer je Denara preživljal svoje otroštvo. Iz Palerma so ga prepeljali v L'Aquilo Dejali so še, da so 60-letega zločinca iz Palerma že prepeljali v osrednje italijansko mesto L'Aquilo, kjer v priporu čaka na sojenje. Kljub temu, da ima aretirani raka, so se oblasti odločile, da bo pripor prestajal v zaporu, saj da njegovo zdravstveno stanje ni tako slabo, je še oddal Lucia.

icon-expand Matteo Messina Denaro FOTO: AP

V ponedeljek so Denara prejeli med zdravljenjem v zasebni kliniki i La Maddalena v Palermu. Poveljnik karabinjerjev Pasquale Angelosanto pa je pojasnil, da ga je aretirala posebna enota v sodelovanju z lokalno policijo. Kot poroča BBC, naj bi pri aretaciji sodelovalo več kot 100 pripadnikov oboroženih sil. Zaradi številnih umorov so mu sicer že leta 2002 sodili v odsotnosti in ga obsodili na dosmrtno ječo. Me drugim je obtožen umorov dveh protimafijskih tožilcev iz leta 1992, smrtonosnih bombnih napadov leta 1993 v Milanu, Firencah in Rimu, pa tudi ugrabitve, mučenja in umora 11-letnega sina enega od mafijcev, ki je pričal proti njemu.