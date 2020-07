V Potočarih pristavili skodelice kave za vse tiste, ki se nikoli ne bodo vrnili

V okviru obeleževanja 25. obletnice genocida v Srebrenici so na zelenici v spominskem centru Potočari postavili poseben "spomenik". Že od jutra namreč kuhajo kavo, z njo polnijo majhne skodelice in jih polagajo na tla – za vse tiste, ki se nikoli več ne bodo vrnili. Do sobote, ko bo osrednja slovesnost in pogreb devetih v zadnjem letu identificiranih žrtev srebreniškega pokola, bodo skuhali kar 8372 skodelic kave. Toliko, kolikor je bilo žrtev genocida.

"Zakaj te ni" (Što te nema) se imenuje umetniški projekt, ki ga je umetnica Aida Šehović prvič izvedla 11. julija 2006 na Baščaršiji v Sarajevu. Od takrat se je "nomadski spomenik", kot ga je poimenovala, selil po različnih krajih Evrope in Severne Amerike. Ob 25. obletnici genocida v Srebrenici pa se je "vrnil" tja, kjer so matere, žene in otroci zadnjič videli svoje očete, dedke, brate in sinove preden so jih srbske sile ločile in odpeljale v smrt – pred betonsko halo nekdanje tovarne akumulatorjev v Potočarih pri Srebrenici. "Spomenik je zadnjih 15 let potoval po svetu in letos ga prvič postavljamo na kraju zločina, tukaj v Potočarih, v Spominskem centru. V bistvu se skodelice vračajo domov," je za N1dejala umetnica.

Za vsako žrtev genocida so že zjutraj začeli kuhati kavo in z njo polniti 8372 skodelic. Te so ena poleg druge položene na tla, kjer simbolično čakajo na tiste, ki se nikoli več ne bodo vrnili. Vsaka skodelica kave se tako spremeni v začasni spomenik za vsako posamezno žrtev.

Skodelice so za umetniški projekt donirale družine iz Bosne in Hercegovine in celega sveta, je pojasnila umetnica. "Projekt smo začeli pred 15 leti s prvimi 932 skodelicami, ki so jih zbrale matere in žene Srebrenice," je dejala. Skozi leta so se nato skodelice kopičile in lani so jih v Benetkah postavili 7714. Letos so uspeli v nekaj tednih zbrati še preostalih 658 skodelic, tako da je zdaj teh toliko, kot je žrtev.

Približno 100 preživelih Srebreničanov ponovo marširalo po poti smrti Sicer pa bo letošnje obeleževanje obletnice genocida močno zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Tako se je letos na tradicionalni pohod "marš miru" iz Tuzle v Srebrenico podalo približno sto ljudi, namesto več tisoč ljudi iz vsega sveta, kot je bilo prejšnja leta. Marš pripravljajo od leta 2004, za preživele pa med drugim simbolizira ohranitev spomina na genocid in preprečevanje njegovega zanikanja.

icon-expand Letos so se zaradi epidemije 'marša miru' udeležili predvsem tisti, ki so preživeli 'marš smrti' FOTO: AP