V potopljeni ladji v Braškem kanalu našla mitraljeze in čelade

Lokacijo sta raziskovala zaradi pripovedovanja starih ribičev. "Nismo vedeli, ali je to kamen ali ladja. Ko sem pristal na njej, je bila to čudovita izkušnja," je povedal Bojan Runtić.

"Vedelo se je, da je tam nekaj, ni pa se vedelo natančno, kaj. Zdaj vemo in zato smo to želeli deliti z javnostjo, da vidimo, kako je videti po 80 letih," je dodal Damir Srzić.

Znano je, da je bilo med zavezniškim bombardiranjem na tem območju potopljenih skupno pet nemških ladij. Približne lokacije obeh potopljenih ladij so znane, vendar je težko določiti natančno lokacijo, kot je poročal Index.

"V tretjem poskusu smo ladjo locirali v Braškem kanalu na globini od 30 do 60 metrov. Fizično smo to potrdili in po vojaških podatkih gre za ladjo, ki je bila poškodovana v zavezniškem bombardiranju, uničena med umikom Nemcev septembra 1944," je dejal Srzić.