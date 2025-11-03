Svetli način
Tujina

V potopljeni ladji v Braškem kanalu našla mitraljeze in čelade

Brač, 03. 11. 2025 09.06 | Posodobljeno pred 56 minutami

D. S.
4

Potapljača Damir Srzić in Bojan Runtić sta v Braškem kanalu našla skoraj popolnoma ohranjeno nemško ladjo, potopljeno leta 1944 v zavezniškem bombardiranju. Na tem območju je bilo potopljenih skupno pet nemških ladij.

Lokacijo sta raziskovala zaradi pripovedovanja starih ribičev. "Nismo vedeli, ali je to kamen ali ladja. Ko sem pristal na njej, je bila to čudovita izkušnja," je povedal Bojan Runtić.

"Vedelo se je, da je tam nekaj, ni pa se vedelo natančno, kaj. Zdaj vemo in zato smo to želeli deliti z javnostjo, da vidimo, kako je videti po 80 letih," je dodal Damir Srzić.

Znano je, da je bilo med zavezniškim bombardiranjem na tem območju potopljenih skupno pet nemških ladij. Približne lokacije obeh potopljenih ladij so znane, vendar je težko določiti natančno lokacijo, kot je poročal Index.

"V tretjem poskusu smo ladjo locirali v Braškem kanalu na globini od 30 do 60 metrov. Fizično smo to potrdili in po vojaških podatkih gre za ladjo, ki je bila poškodovana v zavezniškem bombardiranju, uničena med umikom Nemcev septembra 1944," je dejal Srzić.

Potapljač (fotografija je simbolična)
Potapljač (fotografija je simbolična) FOTO: Dreamstime

Potapljače je najbolj navdušilo to, da je bila nemška ladja dolga približno 20 metrov in široka od 5 do 6 metrov, skoraj v celoti ohranjena. "Ima mitraljeze, zaboje, čelade, nemške rešilne jopiče, sidra, kompas, vse je na svojem mestu. Bila je čudovita izkušnja," je dejal Runtić.

"Ladja je impresivna, ker je v popolnem stanju. Na potopu smo bili trije, vidljivost je bila glede na globino zelo dobra. Videli smo lahko luknje v trupu, verjetno od zavezniških bomb, in veliko opreme je raztresena okoli nje. Posebno je bilo vzeti v roke nekaj, česar se nihče ni dotaknil osem desetletij," je rekel Srzić.

"Srečali smo se s trenutkom, ko se je zgodil napad. Spodaj je pribor, s katerim je nemški vojak verjetno ravnokar zajtrkoval ali kosil. Ko je jedel, ga je vrgel stran in je ostal tam spodaj," je še dejal Runtić.

Potapljači nameravajo nadaljevati iskanje preostalih potopljenih ladij.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M E G A
03. 11. 2025 10.04
če je to res ne bo kmalu cela....tole je trofeja za zbiratelje primorci jo bodo kmalu ozpraznili ter bo kmalu roba na sejmu....
ODGOVORI
0 0
Con-vid 1984
03. 11. 2025 10.02
+3
Še potapljači najdejo avtomate, samo naša pulcija ne.
ODGOVORI
3 0
Mean Cat
03. 11. 2025 09.37
+2
Super slike....👍
ODGOVORI
2 0
Watchy
03. 11. 2025 09.32
+1
Kupim en mg42
ODGOVORI
1 0
