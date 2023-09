V potresu izgubila vse učence: 'Ne spim, še vedno sem v šoku. Vsi so umrli'

Učiteljica se je nemudoma vrnila v malo gorsko vasico in začela iskati otroke. Ti so bili takrat njena prva misel. A tam na žalost ni našla tega, na kar je upala. "Šla sem tja in začela spraševati po otrocih. Kje je Somaya? Kje je Youssef? Kje je to dekle ali tisti fant?" Čez nekaj ur je prejela odgovor: vsi so mrtvi.

"Naša zadnja ura je bila v petek zvečer, natanko pet ur pred potresom. Učili smo se maroško himno in nameravali smo jo peti pred vso šolo v ponedeljek zjutraj," teden dni po uničujočem potresu v Maroku za BBC pripoveduje skrušena učiteljica arabskega in francoskega jezika Nesreen Abu ElFadel . V času katastrofe je bila sama v Marakešu, vasica Adaseel, v kateri so bili šola in njeni učenci, pa je bila veliko bližje epicentra potresa, ki je ponoči stresel z magnitudo 6,8.

"Predstavljala sem si, kako v rokah držim list prisotnosti svojega razreda, na njem pa črtam imena, enega za drugim. Na koncu so prečrtana vsa," je žalostno povedala. Najbolj so bila prizadeta območja južno od Marakeša, kjer so bile številne gorske vasi popolnoma uničene. Adaseel je bil eden od teh krajev, 32 otrok pa je postalo del skoraj 3000 smrtnih žrtev potresa v Maroku.

Med žrtvami je bila tako tudi šestletna Khadija. Reševalci so jo našli, kako je ležala poleg svojega brata Mohameda in še dveh sester, Mene in Hanan. V času potresa so bili vsi štirje v svojih posteljah, vsi so obiskovali šolo, v kateri je delala učiteljica ElFadelova. "Khadija je bila moja najljubša. Bila je zelo prijazna, pametna, aktivna, rada je pela. Prihajala je k meni domov, z njo sem se učila in pogovarjala," je povedala.

Opisuje, da so bili njeni učenci pravi angeli, spoštljivi otroci, ki so se želeli učiti. Kljub boju z revščino in hudo krizo življenjskih stroškov so otroci in njihove družine menili, da je šolanje "najpomembnejša stvar na svetu". Še vedno ne more razumeti, kaj se je zgodilo njenim učencem in njeni šoli. "Ne spim. Še vedno sem v šoku," pravi. Dodaja, da ljudje pravijo, da je ena od srečnežev, ki so preživeli: "Vendar ne vem, kako naj še naprej živim v svoje življenje."