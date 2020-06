V potresu na jugu Mehike najmanj šest smrtnih žrtev

Torkov potres, ki je stresel jug Mehike, je zahteval najmanj šest smrtnih žrtev, štiri osebe so poškodovane, medtem ko naj bi bilo 15 ljudi ujetih pod ruševinami zgradbe v kraju Santa Maria Zaniza.

Guverner Oaxace Alejandro Murat je sporočil, da so bile v potresu poškodovane številne zgradbe, med drugim okoli 500 stanovanjskih zgradb, štiri bolnišnice in 15 zdravstvenih domov, štiri šole in 51 zgodovinskih spomenikov. Po potresu je za krajši čas prišlo do izpada elektrike.