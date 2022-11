V potresu v Indoneziji umrlo preko 160 ljudi, več kot 300 jih je poškodovanih

Kasneje je sporočil, da so bila ta predvidevanja resnična. " Z obžalovanjem sporočam, da je umrlo 162 ljudi. Ranjenih je 326 ljudi, od katerih jih je večina utrpela zlome, ker so jih zasule ruševine," je dejal in dodal, da je bila večina žrtev otrok.

Guverner province Java Ridvan Kamil je sprva za lokalno televizijo povedal, da je v potresu umrlo najmanj 56 ljudi, več kot 700 pa je poškodovanih. Ker so bili številni še ujeti v ruševinah, je ocenil, da bo število mrtvih in poškodovanih po vsej verjetnosti naraslo.

Ko so se stresla tla, so številni zbežali na ulice.

Žarišče potresa je bilo po podatkih ameriškega inštituta za geologijo USGS nekaj kilometrov jugozahodno od mesta Ciandžur nedaleč od prestolnice Džakarta na globini deset kilometrov.

V Ciandžurju je potres poškodoval ali uničil več zgradb, med drugim sedem stanovanjskih blokov, šolo, bolnišnico, trgovine in več državnih poslopij. Na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je videti porušene stavbe in objokane ljudi.

V eni od bolnišnic v mestu je bila zaradi potresa motena oskrba z električno energijo, zato so zdravniki paciente zdravili kar na prostem. Po besedah Kamila so v evakuacijske centre prepeljali več kot 13.000 ljudi. "To lahko vidite sami, nekaterim so glave in noge prišili na prostem," je dejal.