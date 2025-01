V potresu v Tibetu umrlo najmanj 126 ljudi, reševalci iščejo morebitne preživele

Epicenter je bil v okrožju Tingri, kjer živi približno 62.000 od 800.000 prebivalcev Šigatseja. Gre za manj razvito območje. Uničenih je več kot 3600 domov. "Tukaj so hiše narejene iz zemlje, zato se je ob potresu veliko hiš porušilo," je po poročanju The Guardian dejal 34-letni Sangdži Dangzi , lastnik lokalnega supermarketa, ki je med potresom utrpel precejšnjo materialno škodo.

Na tibetanski strani je v potresu umrlo najmanj 126 ljudi, še okoli 188 jih je bilo ranjenih, poroča državna televizija CCTV . Potres so čutili tudi v Nepalu, Butanu in Indiji, a s teh območij o smrtnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Potres z magnitudo 6,8, ki je prizadel vznožje Himalaje, približno 80 kilometrov severno od Mount Everesta, najvišje gore na svetu, je močno spremenil pokrajino. Tla so se tako močno stresla, da je del terena v epicentru in okoli njega zdrsnil za kar 1,6 metra, kaže analiza ameriškega Geološkega zavoda.

Reševalno akcijo in stisko ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo, otežujejo tudi slabe vremenske razmere, saj so temperature čez noč padle na –18 stopinj Celzija. Ujetim ljudem in tistim, ki so morali noč preživeti brez zatočišča, grozi nevarnost hitre podhladitve, strokovnjaki svarijo, da v takšnih razmerah lahko preživijo le od pet do 10 ur, tudi če niso poškodovani. Oblasti sicer skušajo prizadetim prebivalcem priskočiti na pomoč tudi z zagotavljanjem toplih odej in začasnih zatočišč.

Po potresu v Tibetu so doslej rešili več kot 400 ljudi, so v sredo sporočile kitajske oblasti. Koliko jih je še vedno ujetih pod ruševinami, za zdaj ni znano, a reševalci na terenu bijejo bitko s časom, da bi našli še več preživelih.

Kitajska vlada je v torek nacionalno raven odzivanja na izredne razmere dvignila na najvišjo od štirih stopenj. Za pomoč prebivalcem na terenu je mobiliziranih okoli 3400 reševalcev in vojakov ter več sto zdravstvenih delavcev. Vse odseke cest, ki jih je poškodoval potres, so znova odprli. Na območje so tako lahko dostavili šotore, hrano, električne generatorje in drugo pomoč.

Tudi v 65 kilometrov oddaljenem kraju Lhatse so številne stavbe popokale. "Nekatere starejše hiše so se porušile, velik del zgradb, ki so zgrajene iz opeke, pa ima velike razpoke," je za AFP povedal turist Meng Lingkang.

Kitajski voditelj Ši Džinping je pozval, da se v iskanje in reševanje vloži ves trud zato, da se "čim bolj zmanjša število žrtev, da se poskrbi za ustrezno namestitev prizadetih prebivalcev in zagotovi njihova varnost in toplota med zimo".

Jugozahodne dele Kitajske, Nepala in sever Indije pogosto prizadenejo potresi, saj se na območju stikata indijska in evrazijska tektonska plošča, ki navzgor potiskata tibetansko planoto. Potresu je v sredo do 8. ure zjutraj po lokalnem času sledilo več kot 500 popotresnih sunkov z magnitudo 4,4, je sporočil kitajski center za spremljanje potresov.

V zadnjih petih letih je bilo po podatkih lokalnega urada za potrese na območju 200 kilometrov od žarišča torkovega potresa 29 potresov z magnitudo 3,00 ali več. Torkov potres je bil najhujši na Kitajskem od leta 2023, ko je na severozahodu Kitajske v potresu z magnitudo 6,2 umrlo najmanj 149 ljudi. Najhujši potres na Kitajskem v zadnjih dveh desetletjih pa so zabeležili leta 2008, ko je regijo Sičuan prizadel potres z magnitudo 8,00. Takrat je umrlo najmanj 70.000 ljudi. Sicer pa je največ žrtev na Kitajskem terjal potres v Tangšanu leta 1976, ko je umrlo 242.000 ljudi.