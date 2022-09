V povezavi s posilstvom 11-letnice v Prištini aretirali 11 oseb

Z Osnovnega tožilstva v Prištini, Oddelek za mladoletnike, so danes sporočili, da so v sodelovanju s kosovsko policijo v povezavi s spolnim zlorabljanjem 11-letnice aretirali še šest oseb, poroča portal Kosovo Online. Osumljeni so kaznivih dejanj trgovine z ljudmi, prisiljevanja žrtve v nudenje spolnih uslug in posilstva.

Med aretacijo so odvzeli tudi sedem mobilnih telefonov, ki predstavljajo dokazni material.

Skupno so tako v dveh ločenih primerih doslej aretirali že 11 oseb. Že v začetku tedna so namreč aretirali pet oseb, ki jih sumijo brutalnega posilstva mladoletnice. Posilstvo naj bi se zgodilo minulo soboto v parku v Prištini.

Vsi aretirani so v priporu.

Dva ločena dogodka

Deklica je bila žrtev spolnega zlorabljanja v dveh ločenih primerih. Prvič že konec junija, ko so starši na policiji prijavili, da je pogrešana. Pozneje so jo našli, a se je izkazalo, da je bila žrtev trgovine z ljudmi.