V povezavi s trupli migrantov, najdenimi v tovornjaku, pridržali dva moška

Juan Claudio D'Luna-Mendez in Juan Francisco D'Luna-Bilbao sta bila glede na kazenske ovadbe, ki so bile vložene v ponedeljek, obtožena "posedovanja orožja s strani tujca, ki je nezakonito v Združenih državah". Ovadbe so bile vložene na isti dan, ko so našli trupla migrantov.

Oblasti so moška uspele najti po odzivu na incident. "Policisti so s pomočjo registrske tablice na poltovornjaku našli prebivališče v San Antoniju v Teksasu," je zapisano v izjavi. Policijska uprava San Antonia je opazovala rezidenco in opazila, da je Ford F-250 izpred hiše odpeljal Latinoameričan. Moškega so identificirali kot D'Luna-Bilbaoa, v vozilu pa je imel strelno orožje, je zapisano v izjavi. Na isti lokaciji so opazili še en tovornjak, voznika so identificirali kot D'Luna-Mendeza. Oba moška sta mehiška državljana, ki nezakonito prebivata v ZDA, še piše v izjavah.

Oblasti naj bi na zaslišanje sicer privedle še enega osumljenca, ki naj bi vozil tovornjak, a za zdaj še ni obtožen. Od torka zvečer je v bolnišnici, poroča France24.