'Rop stoletja': obdolžena 38-letnica jokala pred sodnikom

Ženska je ena od petih, ki so jih v povezavi z ropom stoletja, kot ga imenujejo v tujih medijh, v Parizu in njegovi okolici aretirali v sredo. Preiskovalni sodnik je danes zanjo odredil pripor. Kot poročajo tuji mediji, je ženska pred sodnikom jokala in dejala, da se boji tako za svoje otroke kot zase.

Preiskavo so oblasti uvedle še proti 37-letnemu moškemu, ki je francoskemu pravosodnemu sistemu že znan po preteklih ropih. Tudi on ostaja v priporu, medtem ko so ostale tri izpustili.

V začetku tedna so v Parizu že sprožili kazenski postopek proti dvojici glavnih osumljencev, pridržanih 25. oktobra. Dvojica naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis.