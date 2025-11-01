Svetli način
Tujina

'Rop stoletja': obdolžena 38-letnica jokala pred sodnikom

Pariz, 01. 11. 2025 17.56 | Posodobljeno pred 41 minutami

V povezavi z oktobrskim ropom nakita v Louvru je sodišče sprožilo preiskavo proti 38-letni ženski, ki je osumljena sodelovanja pri organizirani kraji in udeležbe v kriminalni združbi z namenom storitve kaznivega dejanja. Identiteta pridržane osumljenke ni znana. 37-letnega moškega pa so obdolžili tatvine in kriminalne zarote.

Louvre
Louvre FOTO: AP

Ženska je ena od petih, ki so jih v povezavi z ropom stoletja, kot ga imenujejo v tujih medijh, v Parizu in njegovi okolici aretirali v sredo. Preiskovalni sodnik je danes zanjo odredil pripor. Kot poročajo tuji mediji, je ženska pred sodnikom jokala in dejala, da se boji tako za svoje otroke kot zase.

Preiskavo so oblasti uvedle še proti 37-letnemu moškemu, ki je francoskemu pravosodnemu sistemu že znan po preteklih ropih. Tudi on ostaja v priporu, medtem ko so ostale tri izpustili.

V začetku tedna so v Parizu že sprožili kazenski postopek proti dvojici glavnih osumljencev, pridržanih 25. oktobra. Dvojica naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis.

Ukradeni dragulji
Ukradeni dragulji FOTO: Profimedia

Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve. Rop je trajal le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.

louvre pariz kraja nakit
