V povezavi z umorom malteške novinarke obsojena še dva moška

Tožilstvo za moška, stara 41 in 42 let, zahteva dosmrtni zapor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trije moški, ki so izvedli umor novinarke, so po priznanju krivde v ločenih postopkih že v zaporu. Brata George in Alfred Degiorgio sta bila leta 2022 obsojena na 40 let zapora, še en moški je bil leto prej obsojen na 15-letno zaporno kazen. Malteški poslovnež Yorgen Fenech, ki je po mnenju tožilstva umor načrtoval, na sojenje v tej zadevi še čaka.