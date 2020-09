V požarih na severozahodni obali ZDA umrlo že najmanj 26 ljudi

Ta teden so nekatere skupnosti v Oregonu pogorele do temeljev, 40.000 ljudi so evakuirali, skupno je bilo, naj bodo na evakuacijo pripravljeni, ukazano 500.000 ljudem, kar je deset odstotkov vseh tamkajšnjih prebivalcev. Državni uradniki pravijo, da svoja prizadevanja usmerjajo v reševanje življenj, vendar pričakujejo uničujoče posledice.

"Vemo, da imamo zaradi požara opravka s smrtnimi žrtvami. Glede na zbrane informacije in število pogorelih objektov se pripravljamo na veliko število smrtnih žrtev," je povedal Andrew Phelps, direktor urada za izredne razmere v Oregonu. Guvernerka Oregona Kate Brown je v petek dejala, da so požari do zdaj uničili že več kot 364.217 hektarjev površine, v zadnjih desetih letih so požari povprečno uničili 202.342 hektarjev letno. Več deset ljudi še vedno pogrešajo, poroča CNN.

CNN poroča tudi o primeru v Oregonu, ko je ogenj v naselju Blue River zaprl cesto in podiral drevesa, ljudem pa onemogočil pobeg pred požarom. Gasilcem je uspelo rešiti in na varnost prepeljati približno 30 družin, večji del naselja z nekaj 100 ljudmi pa je bil uničen. Številne so uničujoči požari tudi huje poškodovali.

V času nevarnosti, da se bosta dva večja požara v Oregonu, Beachie Creek in Riverside, združila, se je tudi kakovost zraka zaradi dima močno poslabšala. Na območju požarov so kar štiri od petih mest z najhujšim onesnaženjem zraka na svetu. Med njimi so Portland, Seattle, San Francisco in Vancouver, poroča švicarsko podjetje za kakovost zraka IQAir.