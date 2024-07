V požarih v Severni Makedoniji umrl moški

Moški je umrl v gozdnem požaru, ki je zajel vas Kokošinje blizu Kumanova na severu države, je v ponedeljek po poročanju Mie dejal direktor makedonskega kriznega centra Stojanče Angelov . Pojasnil je, da je moški najverjetneje umrl zaradi vdihavanja dima, njegovo ženo pa so uspešno evakuirali.

Več kot 30 gozdnih požarov

V državi je bilo v ponedeljek po besedah Angelova aktivnih več kot 30 gozdnih požarov. Več kot polovica jih je izbruhnila okoli poldneva, zaradi vetra pa so se hitro razširili in zajeli tudi 15 vasi, ki so večinoma zapuščene ali pa imajo malo prebivalcev.

Makedonska vlada je zaradi gozdnih požarov sredi meseca za 30 dni razglasila krizne razmere ter zaprosila za pomoč prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija je prek tega mehanizma zagotovila pomoč z dvema helikopterjema, ki sta se vrnila pred dobrim tednom, pri gašenju pa so pomagale tudi posadke iz Hrvaške, Črne gore, Srbije in Turčije.