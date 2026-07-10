V majhnem španskem naselju v požaru umrlo 12 ljudi

Žrtve so našli v zaselku Bedar, kjer se je z ognjem borilo okoli 150 gasilcev. Med poškodovanimi je ženska z opeklinami in osebe, ki so jih zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico.

Priče trdijo, da je ogenj povzročil podrt daljnovod, plameni pa so se nato hitro razširili na gozd. Regionalne oblasti vzroka požara še niso potrdile, poroča BBC.

Na jugu Pirenejskega polotoka, ki je v primežu vročinskega vala, so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, o obsežnih požarih pa poročajo tudi iz Portugalske in Francije.

Španski premier Pedro Sanchez je že maja napovedal, da bo Španija letos uporabila svoj največji odziv na poletne požare v naravi doslej.