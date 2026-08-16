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V požaru izgubil vse: To je apokalipsa. Celo pot sem jokal

Omiš , 16. 08. 2026 11.46 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Ivica Marijanović

Divjanje ognja v Dalmacije je za seboj pustilo ogromno materialno škodo, vzelo pa je tudi človeško življenje. Prebivalci se vračajo v svoje življenje. Tam, kjer se je odvijal boj za vsak meter, so pogorišča in ostanki življenja pred požarom.

Ogenj pri Omišu se je ustavil, vendar je prizore, ki jih je pustil za seboj, težko opisati. Hiše, plovila, avtomobili in poslovni objekti so izginili v plamenih. Prebivalci najhuje prizadetih območij se vračajo na pogorišča in šele zdaj začenjajo dojemati razsežnost tega, kar so izgubili, poroča Net.hr.

Ivica Marijanović
Ivica Marijanović
FOTO: VOYO

"Žalostno. Sprva nisem imel toliko čustev, potem pa sem včeraj vso pot jokal. Ni mi toliko žal za moje kot za druge ljudi. Poglejte okoli sebe, posnemite, to je apokalipsa," je povedal Ivica Marijanović iz Čeline.

Škoda na njegovem premoženju je ocenjena na med 700.000 in 800.000 evri. "Ni milijonska škoda, vendar je zagotovo okoli 700.000, 800.000 evrov. To je katastrofa. Žalostno," je dejal Marijanović.

Zgorela plovila, avtomobili in skuterji

V požaru so bili močno poškodovani tudi poslovni objekti. Na eni od lokacij v Vrisovcih je lastnik servisa za plovila Ante Kovačić ostal skoraj brez vsega premoženja. "Na tej lokaciji mi je zgorelo sedem, osem plovil, na drugi lokaciji imam še štiri, eno je poškodovano. Škoda je velika. Tu je poškodovan delovni kombi, zgorel mi je tudi en skuter. Grozno," je povedal Kovačić.

Mnogi so v požaru ostali tudi brez vira dohodka.

Medtem ko so nekateri ostali skoraj brez vsega, drugi na pogorišču najdejo razlog za hvaležnost. V domu akademskega slikarja Mira Zovka v Stanićih je požar uničil del umetnin in glasbil."Zgorelo je približno 16 slik. Tam so bili tudi instrumenti. Ampak hvala bogu, atelje je ostal cel. Lahko bi bilo huje," je povedal Zovko. Tudi Dominik Čapin iz Stanićev pravi, da je pravi čudež, da ogenj ni zajel celotne hiše.

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devlon
16. 08. 2026 12.25
800 k škode..
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