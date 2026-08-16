V požaru izgubil vse: To je apokalipsa. Celo pot sem jokal

Ogenj pri Omišu se je ustavil, vendar je prizore, ki jih je pustil za seboj, težko opisati. Hiše, plovila, avtomobili in poslovni objekti so izginili v plamenih. Prebivalci najhuje prizadetih območij se vračajo na pogorišča in šele zdaj začenjajo dojemati razsežnost tega, kar so izgubili, poroča Net.hr.

Ivica Marijanović FOTO: VOYO

"Žalostno. Sprva nisem imel toliko čustev, potem pa sem včeraj vso pot jokal. Ni mi toliko žal za moje kot za druge ljudi. Poglejte okoli sebe, posnemite, to je apokalipsa," je povedal Ivica Marijanović iz Čeline. Škoda na njegovem premoženju je ocenjena na med 700.000 in 800.000 evri. "Ni milijonska škoda, vendar je zagotovo okoli 700.000, 800.000 evrov. To je katastrofa. Žalostno," je dejal Marijanović.

Zgorela plovila, avtomobili in skuterji

V požaru so bili močno poškodovani tudi poslovni objekti. Na eni od lokacij v Vrisovcih je lastnik servisa za plovila Ante Kovačić ostal skoraj brez vsega premoženja. "Na tej lokaciji mi je zgorelo sedem, osem plovil, na drugi lokaciji imam še štiri, eno je poškodovano. Škoda je velika. Tu je poškodovan delovni kombi, zgorel mi je tudi en skuter. Grozno," je povedal Kovačić.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Po požaru v Omišu Bobo Pixsell

Po požaru v Omišu Bobo Pixsell

Po požaru v Omišu Bobo Pixsell

Po požaru v Omišu Bobo Pixsell

Po požaru v Omišu Bobo Pixsell

Po požaru v Omišu Bobo Pixsell

Po požaru v Omišu Bobo Pixsell











