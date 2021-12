V požaru na trajektu umrlo vsaj 30 ljudi

Na trietažnem plovilu, ki je iz glavnega mesta Bangladeša plul proti mestu Barguna, je prišlo do požara. V njem je po poročanju tujih medijev umrlo najmanj 30 ljudi, še okoli sto pa jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti.

Številni so se z gorečega trajekta skušali rešiti s skokom v vodo, a nekaterim se tako ni uspelo rešiti, saj so se v reki utopili. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bilo smrtnih žrtev že 37, a se bo ta številka po ocenah še povečala, saj ima veliko potnikov hude opekline. "Reševalna misija je v teku. Verjetno pa se bo število žrtev povečalo," je dejal gasilski častnik Fazlul Haque.

Po poročanju različnih medijev, naj bi bilo na krovu v času požara med 500 in 800 potnikov. Kaj je povzročilo požar, za zdaj sicer še ni bilo znano.

Nesreče s trajekti v Bangladešu niso redke, saj je za številne nesreče krivo slabo vzdrževanje, ohlapni varnostni standardi in prenatrpanost. Trajekti so vodilno prevozno sredstvo zlasti v južnih in severovzhodnih regijah Bangladeša. Aprila je v nesreči, ko se je trajekt ob trčenju v drugo plovilo prevrnil, umrlo 25 ljudi.