V požaru na tržnici na Kitajskem več mrtvih in ranjenih

Ranjene so odpeljali v bolnišnico in trenutno niso v smrtni nevarnosti, so po požaru v mestu Džangdžakou severozahodno od Pekinga sporočile lokalne oblasti.

Požar na tržnici z zelenjavo je izbruhnil okoli 8.40 po lokalnem oz. ob 1.40 po srednjeevropskem času, po dobri uri so ga uspeli pogasiti. Vzrok nesreče še preiskujejo.