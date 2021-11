V požaru v Barceloni več smrtnih žrtev

Gasilci so med gašenjem požara rešili še štiri ljudi, ki so bili v stavbi, je dodal Lopez. Vse štiri so prepeljali v bolnišnico zaradi vdihavanja dima in niso v življenjski nevarnosti.

Medtem ko je Lopez dejal, da ni jasno, ali so bile štiri žrtve v sorodu, lokalni časopis La Vanguardia poroča, da so vsi bili člani romunske družine. Vzrok za požar še ni jasen, katalonska policija pa je že sprožila preiskavo dogodka.

V Barceloni in drugih španskih mestih zapuščene stavbe pogosto zasedejo skvoterji, ki v njih nezakonito prebivajo. Decembra lani so v požaru v industrijskem kompleksu v bližini Barcelone, ki so ga zasedli skvoterji, umrle štiri osebe. V času požara naj bi v stavbi v negotovih razmerah prebivalo več kot 100 ljudi, med katerimi je bilo veliko afriških migrantov. Poleg štirih smrtnih žrtev je bilo v požaru poškodovanih več kot 20 ljudi.