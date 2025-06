V požaru v bolnišnici v Nemčiji trije mrtvi

Požar je izbruhnil okoli polnoči v sobi na oddelku bolnišnice za oskrbo starejših bolnikov. Več starejših in invalidov so morali evakuirati, reševali so jih tudi skozi okna, je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev.

Ogenj so pogasili, dele stavbe pa evakuirali. Vzrok požara za zdaj ni znan, poroča dpa.