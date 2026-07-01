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V požaru v desetnadstropni stavbi v Belgiji umrlo najmanj šest ljudi

Antwerpen, 01. 07. 2026 15.24 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Požar v desetnadstropnem bloku v Antwerpenu

Najmanj šest ljudi je umrlo, več pa jih je bilo poškodovanih v požaru, ki je okoli 10. ure izbruhnil v desetnadstropnem stanovanjskem bloku v belgijskem pristaniškem mestu Antwerpen, je sporočila policija. Vzrok požara še preiskujejo.

"Gasilci še vedno iščejo morebitne žrtve, vendar je težko oceniti, koliko ljudi je bilo doma, ko je požar izbruhnil," je za flamsko televizijo VRT povedala tiskovna predstavnica policije Kim Bastiaens in dodala, da vzrok požara še preiskujejo.

Po poročanju medijev v stavbi živi več kot 200 ljudi.

Belgijski premier Bart De Wever je na omrežju X pohvalil reševalne službe za njihovo delo v težkih razmerah. "Moje misli so z žrtvami in stanovalci, ki so bili evakuirani po tem grozljivem požaru," je sporočil.

Flamski parlament je danes svoje zasedanje začel z minuto molka za žrtve požara, navaja britanski BBC.

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