V požaru v desetnadstropni stavbi v Belgiji umrlo najmanj šest ljudi

"Gasilci še vedno iščejo morebitne žrtve, vendar je težko oceniti, koliko ljudi je bilo doma, ko je požar izbruhnil," je za flamsko televizijo VRT povedala tiskovna predstavnica policije Kim Bastiaens in dodala, da vzrok požara še preiskujejo.

Po poročanju medijev v stavbi živi več kot 200 ljudi.