V požaru v Franciji umrli mati in sedem otrok

V požaru, ki je zaradi okvarjenega sušilnika za perilo izbruhnil v hiši v kraju Charly-sur-Marne v departmaju Aisne v Franciji, so umrli mati in sedem otrok, starih od dve do 14 let. Hudo opečenega očeta, ki je izven življenjske nevarnosti, so rešili, medtem ko so se mati in otroci zadušili zaradi dima.

Požar je zaradi okvarjenega sušilnika za perilo v pritličju hiše izbruhnil kmalu po polnoči. Mati in njeni otroci so se zaradi dima zadušili, medtem ko so bili ujeti na podstrešju, je dejal lokalni tožilec Julien Morino-Ros. Partnerja umrle ženske in očeta treh od sedmih otrok je rešil gasilec, ki živi v bližini in je posredoval pred prihodom svojih kolegov. Ponesrečenec je utrpel hude opekline, ki pa niso življenjsko nevarne, in so ga odpeljali v bolnišnico. Po besedah tožilca je poskušal pogasiti požar in je ženi ter otrokom – petim deklicam in dvema dečkoma – rekel, naj se pred plameni zatečejo na njihovo podstrešje v drugem nadstropju hiše. Na njej, kot je dejal, niso našli nobenih znakov, ki bi kazali na kakršnekoli varnostne pomanjkljivosti, čeprav je bila "nekoliko stara". S požarom, ki je poškodoval tudi sosednjo hišo, se je spopadlo 80 gasilcev, gašenje pa je trajalo več ur. icon-expand Cvetje na vratih hiše, v kateri je umrlo osem oseb. FOTO: ENEX - Posnetek zaslona Zadnji podobni nesreči sta se v Franciji zgodili decembra lani. Najprej je sredi meseca v požaru, ki je izbruhnil v sedemnadstropni stanovanjski stavbi v predmestju Lyona, umrlo deset ljudi, med njimi štirje otroci. Dober teden zatem pa sta v požaru v kraju Pont-Audemer na severu Francije umrla dva otroka, še eden pa je bil huje poškodovan.