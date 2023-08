V požaru v francoskem počitniškem objektu umrlo najmanj 11 oseb

Požar je izbruhnil ob 6.30, na kraju pa se je z ognjem borilo skoraj 80 gasilcev, poroča BBC. Lokalne oblasti se bojijo, da sta tudi pogrešani osebi najverjetneje umrli. Zakaj je zagorelo, še ni znano.

Iz stavbe so sicer evakuirali 17 oseb, najmanj eno osebo pa so morali prepeljati v bolnišnico. Uspešno so evakuirali osebe, ki so se nahajale v pritličju.

Fotografije s kraja nesreče prikazujejo leseno kočo, ki je skoraj v celoti pogorela. Objekt je bil sprva star skedenj, ki pa so ga preuredili v tronadstropno počitniško hišo. Objekt sta uporabljali dve dobrodelni organizaciji.