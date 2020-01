V požaru v hospicu na Poljskem štirje mrtvi, poškodovana tudi policista

V hospicu v kraju Chojnice na zahodu Poljske je izbruhnil požar, v katerem so umrli štirje ljudje, 24 je bilo poškodovanih. Požar so pogasili, prve ugotovitve pa kažejo, da je okoli 3. ure izbruhnil v eni od sob in da bi ga lahko povzročila cigareta.

Vse smrtne žrtve so bolniki. Trije so umrli na kraju požara, eden pa v bolnišnici, je povedal regionalni guverner Dariusz Drelich, ki je dodal, da preiskava vzroka požara poteka. Dva zaposlena sta skušala bolnike rešiti iz poslopja, a zaradi zaprtih vrat tega nista mogla storiti. Reševalci so nato vdrli skozi vrata. FOTO: Shutterstock Med poškodovanimi tudi zaposlena in policista Med 24 poškodovanimi je 20 bolnikov, dva zaposlena in dva policista, so sporočile lokalne oblasti. Vodja lokalne gasilske brigade je opozoril, da v poslopju, kjer se nihče od bolnikov ni bil sposoben samostojno gibati, nimajo detektorjev dima niti sistema za opozarjanje pred požarom. Dva zaposlena sta skušala bolnike rešiti iz poslopja, a zaradi zaprtih vrat tega nista mogla storiti. Reševalci so nato vdrli skozi vrata.