V požaru v južnokorejski tovarni baterij umrlo več kot 20 ljudi

Gasilci in reševalci so uspeli vstopiti v gorečo tovarno in rešiti približno 80 ljudi, našli pa so tudi več kot 20 trupel, navaja francoska tiskovna agencija AFP , ki se sklicuje na poročanje južnokorejske tiskovne agencije Yonhap. Bojijo se, da bi lahko število žrtev še naraslo. Najmanj dve osebi sta utrpeli hude opekline.

Močna eksplozija je ob 10.31 po lokalnem času pretresla tovarno litijevih baterij Aricell v kraju Hvaseong v Južni Koreji. Po eksploziji je izbruhnil požar. Pri tem je umrlo 22 delavcev, so sporočili lokalni gasilci. Med mrtvimi je 18 kitajskih delavcev in en delavec iz Laosa. Narodnost ostalih delavcev še ni potrjena.

Te so zelo eksplozivne, v primeru vžiga gorijo izredno hitro in lahko povzročijo požare, ki jih je težko obvladati s pomočjo običajnih metod gašenja. Ogenj tako po besedah predstavnika gasilcev gasijo s suhim peskom, vzrok požara pa za zdaj še ni znan.

Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol, ki je že obiskal kraj tragične nesreče, je pristojne organe pozval, naj mobilizirajo vse osebje in opremo, ki je na voljo. Lokalne oblasti so ob tem pozvale prebivalce območij v okolici tovarne, naj se ne zadržujejo na prostem.

Notranji minister Lee Sang Min pa je lokalne oblasti pozval, naj sprejmejo ukrepe, da preprečijo, da bi morebitne nevarne kemikalije onesnažile okolico.

Posnetki s kraja kažejo, da so se deli zgornjega nadstropja zrušili, na ulici pa ležijo veliki kosi zgradbe, ki jih je raznesla eksplozija.

Prve preiskave kažejo, da se je požar razširil v zgolj nekaj sekundah, tovarno pa so hitro preplavili strupeni hlapi. "Domnevamo, da so žrtve v kratkem času vdihnile velike količine strupenih hlapov, zaradi katerih so hitro izgubile zavest in se zadušile," so še sporočili južnokorejski gasilci.

Predsednik je odredil, da morajo po vsej Južni Koreji preveriti podobne tovarne, ki ravnajo s kemikalijami, in "sprejeti ukrepe, ki bodo preprečili, da bi se takšne nesreče ponovile".

Gre namreč za eno od najhujših tovrstnih nesreč v Južni Koreji. Najsmrtonosnejša pred današnjim požarom je bila nesreča v kemični tovarni v mestu Yeosu na skrajnem jugu države, v kateri je leta 1989 umrlo 16 ljudi.