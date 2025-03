Požar v nočnem klubu v Kočanih: 5i mrtvih in več kot 100 ranjenih

Po podatkih notranjega ministrstva je umrlo najmanj 51 ljudi, poročata makedonska tiskovna agencija Mia in portal Sloboden pečat. Radio Kočani poroča, da so med žrtvami tudi mladoletne osebe.

Več kot 100 ljudi je ranjenih. 30 so jih sprejeli v bolnišnici v Kočanih, 60 so jih prepeljali v bolnišnico v mestu Štip, nekaj pa tudi v Skopje. Pri prevozu v bolnišnice je sodeloval tudi helikopter.

V Kočanih je že minister za notranje zadeve Panče Toškovski, na poti pa je tudi predsednik vlade Hristijan Mickoski.

Sožalja iz Slovenije

Na tragedijo v Severni Makedoniji se je že odzvalo slovensko zunanje ministrstvo in zapisalo: "Presunjeni in užaloščeni spremljamo novice o uničujočem požaru v klubu Pulse v Kočanima. Slovenija je pretresena ob izgubi toliko mladih življenj. Izražamo iskreno sožalje vsem družinam žrtev in prebivalcem Severne Makedonije. Naše misli so z vami."