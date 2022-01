V požaru v Philadelphii umrlo 13 ljudi, od tega 7 otrok

"Ekipe so na kraj prispele ob 6.40 uri in ugotovile močan požar v drugem nadstropju trinadstropne stavbe," so sporočili iz gasilske enote. "Trajalo je 50 minut, da so ogenj obvladali," so dodali. Požar so po nekaj urah pogasili, na kraj pa so odšli župan Philadelphie Jim Kenney in drugi mestni uradniki.

Za zdaj ni jasno, koliko ljudi se je nahajalo v ostalih stanovanjih, podatki o nepremičninah pa kažejo, da je hiša razdeljena na pet stanovanjskih enot. V prvem nadstropju živi osem ljudi, v drugem in tretjem pa 18 ljudi.

Vzrok požara še ni znan.