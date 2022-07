V požaru v poslopju v Moskvi vsaj osem mrtvih

Ruska tiskovna agencija Ria Novosti , ki je navedla mestne nujne službe, je medtem poročala, da so umrli trije ruski državljani in pet državljanov bivših sovjetskih republik v Srednji Aziji.

Po navedbah neodvisnega ruskega časnika v angleščini The Moscow Times je v požaru verjetno zaradi zadušitve z dimom umrlo osem migrantov iz tujine. Neimenovani vir za rusko tiskovno agencijo Tass, ki jo navaja časnik, ni povedal, iz katerih držav so prihajali. Povedal je še, da so štirje poškodovani v bolnišnici, potem ko so skočili iz višjih nadstropij.

Po poročanju ruskih medijev je požar zajel pritličje stavbe, kjer so bile začasne nastanitve, neke vrste hotel.

Protipožarni alarm v hotelu ni deloval

Vodja moskovske službe za nujno pomoč Andrej Rumjancev je kot glavni razlog za smrtne žrtve izpostavil rešetke na oknih, ki so preprečile ljudem, da bi se rešili, poročajo mediji.

Povedal je tudi, da protipožarni alarm v hotelu ni deloval in da so o kršitvah varnostnih pravil med inšpekcijskimi obiski nastanitve poročali že leta 2019 in lani junija. Preiskovalni odbor je odprl preiskavo zaradi neupoštevanja varnostnih zahtev, je dodal.

V Rusiji so požari ali smrtonosno uhajanje plina pogosti, povezani pa so z dotrajano infrastrukturo, malomarnostjo ali slabim vzdrževanjem poslopij ter nespoštovanjem varnostnih standardov, ki so pogosto ohlapni.