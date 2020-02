V požaru v sirotišnici na Haitiju umrlo 15 otrok, najverjetneje zagorelo zaradi sveč

V požaru v sirotišnici na Haitiju je umrlo najmanj 15 otrok. Po poročanju tamkajšnjih medijev so reševalci potrebovali več kot uro, da so prispeli do prizorišča tragedije na območju Kenscoffa južno od prestolnice Port-au-Prince. Med žrtvami so bili tudi dojenčki in majhni otroci, več pa je bilo poškodovanih.

V petek je v sirotišnici na Haitiju izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj 15 otrok. Sklad ZN za otroke (Unicef) je sporočil, da so med žrtvami dojenčki in majhni otroci. Po poročanju medijev je bilo v požaru tudi več poškodovanih. V času požara je v sirotišnici bilo okoli 60 otrok, kot piše BBC, pa je zagorelo, ker so tisto noč uporabljali sveče zaradi nedelujočega generatorja. "Globoko sem pretresen ob smrti otrok v sirotišnici," je na Twitterju sporočili haitijski predsednik Jovenel Moise, ki je pozval pristojne oblasti k preiskavi vzroka za tragedijo. FOTO: AP Sirotišnico je upravljala evangeličanska verska skupina iz ZDA Cerkev razumevanja biblije, ki naj po nekaterih podatkih svojega dela ne bi opravljala odgovorno. Unicef je potrdil, da skupina ni imela dovoljenja za upravljanje sirotišnice, kar pa je po podatkih dobrodelne organizacije Lumos, ki jo je ustanovila avtorica Harryja Potterja J.K. Rowling, pogosto, saj ima le 15 % sirotišnic dovoljenje. Po ocenah ima kar 80 % otrok, ki živijo v tamkajšnjih sirotišnicah, še vsaj enega živečega starša, a od hudega potresa leta 2010 zaradi revščine in nedostopnosti zdravstvene oskrbe veliko otrok kljub temu pristane v sirotišnici. Haiti je najrevnejša država na zahodni polobli in je močno odvisna od tuje pomoči. V državi sta zelo razširjena korupcija in kriminal, pogosto pa jo prizadenejo tudi naravne katastrofe.