V požaru v šoli v Nigru umrlo najmanj 26 otrok

V šoli, zgrajeni iz lesa in slame, so zgorele tri učilnice. "Trenutno imamo 26 smrtnih žrtev, 13 poškodovanih, od tega štiri huje," je dejal tamkajšnji guverner Chaibou Aboubacar in potrdil, da gre za otroke, stare 5 in 6 let.

Vzrok za požar za zdaj ni znan. Oblasti so za torek v regiji Maradi razglasile tridnevno žalovanje.

Po podatkih Združenih narodov je Niger s približno 25 milijoni prebivalcev ena najrevnejših držav na svetu in ima eno najnižjih stopenj pismenosti v Afriki. Zaradi majhnega proračuna za izobraževanje je v državi premalo šol, pouk zato poteka v improviziranih učilnicah, zgrajenih iz lesa in slame, na nekaterih podeželskih območjih pa pouk poteka v senci dreves.