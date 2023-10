V požaru v Španiji umrli trije otroci in mati

Reševalci niso sporočili starosti žrtev, ki naj bi prihajale iz iste družine. Španski El Pais sicer poroča, da so umrli mati in trije otroci, stari 11, 12, in 14 let. Devetletno deklico in očeta so odpeljali v bolnišnico.

Požar je izbruhnil ob 4. uri zjutraj v pritličju stavbe in se hitro razširil v zgornja nadstropja s stanovanju. Gasilci so evakuirali 30 oseb, požar pa jim je uspelo pogasiti v nekaj urah. Vzrok požara še ni znan, policija pa preiskuje, ali je bil požar podtaknjen. V ulici naj bi že dlje časa prihajalo do sporov med sosedi in lastniki trgovine, poroča španski medij.

Na prizorišču je ekipa psihologov, ki pomaga svojcem žrtev. Vigo je mesto s skoraj 300.000 prebivalci na atlantski obali, blizu meje s Portugalsko.