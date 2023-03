V požaru v Srbiji umrli štirje otroci

Kot poročajo srbski mediji, je danes zjutraj okoli 7. ure v stanovanjski zgradbi v Novem Pazaru zagorelo. Gasilci so bili na mestu požara v štirih minutah po klicu, a ognjeni zublji so do tedaj že vzeli življenja štirih otrok.

Kot piše Index.hr, so se otroci, stari šest mesecev, dve, tri in štiri leta, v požaru zadušili. Njihovi starši so hospitalizirani, oba imata opekline. Oče je težje poškodovan z opeklinami druge, tretje in četrte stopnje. Tudi mama otrok je v težkem zdravstvenem stanju. Vzrok požara in ostale podrobnosti še niso znani.