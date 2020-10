V požaru v stolpnici v Južni Koreji 88 poškodovanih

Po več kot 14 urah je gasilcem uspelo požar, ki je zajel 33-nadstropno stolpnico v Južni Koreji, spraviti pod nadzor. Huje ranjenih ni bilo, večino od 88 poškodovanih, ki so jih prepeljali v bolnišnice, so oskrbeli zaradi vdihovanja dima. Reševalci medtem v tem stanovanjskem in poslovnem poslopju še naprej iščejo morebitne žrtve, čeprav poročil o pogrešanih ni.

Vzrok požara, ki naj bi izbruhnil med osmim in 12. nadstropjem ter se nato razširil na zgornja nadstropja, še ni znan.