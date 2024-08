V Pragi prepovedali kričeče rikše, s katerimi oglašujejo tajske masaže

Oblasti češke prestolnice so tudi izpostavile, da rikše, ki so pogosto okrašene z neuglednimi rdečimi in zelenimi led trakovi, stojijo pa pred masažnimi saloni, nimajo niti osnovne opreme za varnost v prometu in v gosto naseljenih območjih ovirajo pešce, je v četrtek poročal portal izseljencev na Češkem Expats.cz.

Zadovoljstvo z odločitvijo ministrstva je že izrazil praški župan Bohuslav Svoboda, ki je poudaril, da si mesto ne zasluži, da so njegove ulice zasute s kičem.

Lastniki masažnih salonov so dolgo trdili, da se z rikšami vozijo njihovi zaposleni, po večkratnih inšpekcijskih nadzorih in pritožbah javnosti pa so mestne oblasti ugotovile, da jih dejansko uporabljajo za nezakonito oglaševanje. Pred leti so mestne oblasti zato zanje uvedle globe in za potrditev prosile tudi pristojno ministrstvo. To jim je sedaj pritrdilo, da je namen teh rikš dejansko privabiti stranke v salone, saj niso opremljene za vožnjo. Med drugim nimajo namreč ne luči niti zavor.

Lastniki rikš bodo sedaj morali plačati globo ter dokončno odstraniti rikše iz spomeniško varovanega zgodovinskega središča.