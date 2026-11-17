Trčenje se je zgodilo malo pred 8. uro na mostu v neposredni bližini glavne železniške postaje v Pragi.

Policija je sprva sporočila, da je ranjenih 15 ljudi, kasneje pa podatke popravila na nekaj več kot 10, med njimi so nekateri tudi huje poškodovani, poroča Tn.cz.

Do trčenja naj bi prišlo pri nizki hitrosti vlakov. Zaenkrat še ni jasno, zakaj sta bila oba vlaka na istem tiru.

Na kraju nesreče je več kot deset reševalnih ekip, ki so poškodovane odpeljali v bolnišnice.

Češki minister za promet Ivan Bednarik je dejal, da gre za zelo resen incident in da je treba preiskati okoliščine dogodka.

Zaradi nesreče so začasno ustavili promet na progi. Medkrajevne vlake so preusmerili na druge postaje.