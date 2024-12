Migrantski centri prazni, policisti v hotelu: 'Plačani smo, da smo turisti'

Ko je Italija oktobra letos v Albaniji odprla sprejemne migrantske centre, je bil načrt jasen: na mesec bi morali tam obravnavati 3000 prosilcev za azil. Proces bi potekal pod nadzorom italijanskih oblasti, a zunaj njihovih meja.

Dva meseca pozneje so albanski novinarji pod krinko, ki so se predstavljali kot turisti, ujeli italijanske policiste, ki so v albanskem pristanišču Shengjin, kjer stoji eden od sprejemnih centrov, uživali v hotelu s petimi zvezdicami z bazenom in savno. "Sem smo prišli zaradi dela, varujemo migrantski center, vendar v objektu ni migrantov, premeščeni so bili v Italijo. Tu smo sami. Plačani smo, da smo turisti: zajtrk, večerja, savna, vse brezplačno, plača italijanska vlada," so policisti razložili novinarjem Piranjat TV.

Objekti v Shengjinu so prazni, saj so italijanski sodniki razsodili, da je nezakonito zadrževati migrante, ki jih prestrežejo na morju, v Albaniji. Tja so za zdaj pripeljali le 24 prosilcev za azil, a nobeden od njih tam ni ostal. Pet jih je v centru preživelo manj kot 12 ur, ostali pa dobrih 48 ur.

V času, ko se Italija trudi uravnotežiti svoj proračun in znižuje sredstva za izobraževanje, zdravstvo in socialno varnost, so opozicijske stranke dogovor med Rimom in Tirano, ki bo v petih letih stal približno milijardo evrov, označile za "finančno katastrofo".

Italijanski policisti, ki jih je na skrivaj posnela albanska televizija, so del majhne skupine, ki je še ostala v Albaniji. Novembra se jih je okoli 50 skupaj z več deset socialnimi delavci vrnilo domov zaradi pomanjkanja dela.

Konec novembra so italijanski mediji razkrili, da so sprejemni center za migrante v albanskem Gjaderu zasedli potepuški psi, ki jih je posvojilo 15 zdolgočasenih italijanskih paznikov.