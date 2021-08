V predmestju Milana zagorel nebotičnik

Požar je izbruhnil v nedeljo malo pred 18. uro. Posnetki gorečega nebotičnika so se razširili po družbenih omrežjih.

Kot poroča italijanski časnik Corriere della Sera, so iz nebotičnika uspešno evakuirali 70 ljudi. Gasilci so se več ur borili s požarom, ki je zdaj že pod kontrolo. Trenutno hodijo od stanovanja do stanovanja in preverjajo, ali so vsi stanovalci zapustili zgradbo, poroča La Repubblica. Stavbo so sicer ognjeni zublji popolnoma uničili.

Evakuacija je stekla hitro, številni stanovalci pa so svoj dom zapustili le v copatih. Okoli 20 ljudi je zaradi vdihavanja diha poiskalo zdravniško pomoč.