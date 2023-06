V predsedniško bitko se podaja tudi nekdanji podpredsednik ZDA

DeSantis skuša uspeti s tem, da je še bolj skrajen od Trumpa glede politike do istospolno usmerjenih, priseljencev, zgodovinskih dejstev in socialne politike. V času strankarskega boja je to edini recept za uspeh, vendar pa obenem recept za poraz na splošnih volitvah, kjer na koncu odloča politična sredina. Pence se odkrito zavzema za ameriško podporo Ukrajini v boju proti Rusiji, medtem ko Trump, DeSantis in drugi člani stranke menijo, da zagotavljanje pomoči Ukrajini ni v ameriškem interesu.

Pence velja za globoko vernega skrajnega krščanskega politika. Trump, ki je ZDA vodil med letoma 2017 in 2021, ga je izbral za podpredsednika, da bi pridobil glasove skrajne krščanske desnice. Ti podporniki so ostali z njim, zato Pence nima veliko manevrskega prostora.