V preiskavah Trumpa izdani prvi pozivi za predajo dokumentov in zaslišanja

Posebni tožilec Jack Smith, ki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa preiskuje zaradi kraje zaupnih dokumentov iz Bele hiše in spodnašanja izidov volitev leta 2020, je izdal prve pozive za predajo dokumentov in zaslišanja volilnih uradnikov v Wisconsinu, Michiganu, Arizoni in Pensilvaniji. Gre za države, kjer je poskušal Donald Trump razveljaviti izide predsedniških volitev proti demokratu Joeju Bidnu. Za poraz je krivil – in to še vedno počne – domnevne volilne prevare, ki jih doslej še ni nihče dokazal.

Na seznamu manjka Georgia, kjer so Donalda Trumpa posneli, kako pritiska na državne uradnike, naj mu poiščejo manjkajoče glasove. Vendar pa tam že poteka kazenskega preiskava v okrožju Fulton. Pozivi kažejo, da bo Jack Smith preiskal tudi Trumpov poskus imenovanja lažnih elektorjev, ki bi mu oddali glasove za predsednika ne glede na poraze v omenjenih državah in ne glede na to, da so države potrdile prave elektorje glede na volilne izide. Pozivi zahtevajo vso komunikacijo, ki je od junija 2020 do konca januarja 2021 potekala med volilnimi uradniki držav in Trumpom, njegovo kampanjo in sodelavci ter odvetniki, kot je bil Rudy Giuliani, ki je vsepovsod vlagal neuspešne tožbe proti izidom volitev.

icon-expand Donald Trump FOTO: AP

Tožilec preiskuje tudi napad Trumpovih privržencev na zvezni kongres 6. januarja. Kongresni preiskovalni odbor je ugotovil, da je Trump s tem skušal preprečiti formalno potrditev izidov volitev po državah. Predsednik odbora, demokratski kongresnik Benny Thompson, je v torek dejal, da bo odbor pravosodnemu ministrstvu izdal več priporočil za kazenski pregon. Ni pa še povedal, koga vse bo to doletelo. Trump je dobil poziv na zaslišanje, ampak ga ni upošteval. Spomnim: Napad na kongres je pretresel Ameriko in deloma spremenil mnenje Američanov o republikancih, ki so napad in Trumpa najprej obsojali, nato pa skušali zadeve pomesti pod preprogo.