Malteška policija: Aretirani in obtoženi vsi vpleteni v umor novinarke

Roberta Agiusa in Jamia Vello so aretirali v torek popolne, potem ko je eden od obtoženih, Vincent Muscat, priznal krivdo in privolil v sodelovanje s preiskovalci. Muscat je bil v torek obsojen na 15 let zapora. V primeru sta obtožena tudi George Degiorgioin njegov brat Alfred Degiorgio, ki ju skupaj z Muscatom bremenijo nabave, namestitve in detonacije bombe. Ta je oktobra 2017 ubila novinarko, ki je preiskovala korupcijo v državi.